アニメ・マンガ作品やキャラクターなどと企業・団体など異業種によるタイアップコラボ作品を表彰する『京都アニものづくりアワード2024』（主催：アニものづくりアワード実行委員会）のノミネートが、29日に発表された。【画像】着物少女が2人！公開された『京まふ2024』ビジュアル全国各地域の企業・団体から141作品もの応募があった。総合グランプリ及び入賞作品は9月21日・22日開催の『京まふ』会場内、みやこめっせステー