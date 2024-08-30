食楽web ●一流アスリートは普段、何をどう食べているのか？最低体重制限が設けられているスポーツ・ボートレースの選手会長で現役トップレーサーの瓜生正義選手（日本モーターボート選手会代表）に聞いた意外すぎる食事の流儀と、「食」にまつわる全てのコト。 日々、私たちを楽しませくれるスポーツ選手たち。その力強い活躍ぶりは生活にちょっとした潤いを