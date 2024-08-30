横浜地裁横須賀支部（資料写真）横浜地検横須賀支部は３０日、公務執行妨害の疑いで県警に現行犯逮捕された陸上自衛隊久里浜駐屯地（横須賀市）システム通信・サイバー学校に所属する男性隊員（４１）について、不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。男性は５日、同市内の歩道で横須賀署の男性巡査長（３１）の胸ぐらをつかむなど公務の執行を妨害したとして、現行犯逮捕された。