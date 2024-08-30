台風１０号の接近で、３０日に予定されていたプロ野球の阪神―巨人（甲子園）などセ・リーグ３試合、サッカーＪリーグも３１日の５試合が中止となるなど、スポーツイベントにも大きな影響が出た。また鉄道や航空のダイヤの乱れにより、遠征地へのチーム移動で混乱が見られた。