９月１日のオープンに向け、引っ越し作業が進む秦野市観光協会と観光案内所の新拠点＝２８日、秦野駅北口表丹沢の玄関口として多くの観光客が利用する小田急線秦野駅北口に９月１日、秦野市観光協会と秦野駅観光案内所が一体化して移転する。表丹沢の魅力発信と駅周辺のにぎわい創造を推進する拠点を目指す。同協会は２００７年に市役所西庁舎ファミリーマート内に移転。同案内所は１５年から同駅改札付近にある。床面積は計６