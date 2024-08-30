公設第2秘書の給与や退職金を詐取したとして、東京地検特捜部は30日、広瀬めぐみ元参院議員（58）＝自民党離党、辞職＝を詐欺罪で在宅起訴した。広瀬元議員は、第2秘書が国から受け取った支給額全額を法定の利息分を加えて国庫に返納したと発表し、「改めておわび申し上げます」とした。【写真で振り返る】エッフェル塔、家宅捜索…広瀬氏の歩み起訴状によると、広瀬元議員は2022年11月から23年8月まで、公設第1秘書の妻を第2