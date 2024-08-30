演歌歌手辰巳ゆうと（26）が30日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで全国ツアーの初日公演を行った。コロナ禍も影響し、デビュー7年目でツアーは初めて。オープニングはキラキラと輝くマントの“王子さま衣装”で登場し、ファン約1900人の心を奪った。最新曲「迷宮のマリア」からヒット曲「星くずセレナーデ」などを続け、カバー曲コーナーでは、事務所の先輩だった氷川きよし（46）の「番場の忠太郎」をセリフ付きで熱唱。約2時間