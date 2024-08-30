台風10号は、ゆっくりとしたスピードで30日(金)以降四国や近畿などを進む予想です。速度が遅いため台風の接近や通過による影響が長引く見込みです。西日本を中心に大雨に厳重な警戒、暴風への警戒が引き続き必要です。台風10号は、30日(金)午後6時現在、愛媛県今治市付近にあって、時速15キロで東北東に進んでいます。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。今後の雨と風のシミュレーションでは、31日