新垣結衣と綾野剛。今やどちらも主演クラスの俳優だが、そんな2人が共演したドラマが2013年に放送された「空飛ぶ広報室」だ。数々の作品に出演し、キャリアを重ねてきた実力派俳優である2人による演技の化学反応は言わずもがななのだが、特に2人が芝居で見せる"心の距離感"の表現が素晴らしい。同ドラマは、有川浩による同名小説をドラマ化したもので、不本意な異動で不満を抱えている元報道記者の稲葉リカ(新垣)と、不慮の事故で