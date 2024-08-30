チェルシーで構想外となっている元イングランド代表FWは今夏、ライバルクラブへと移籍するかもしれない。『The Independent』のミゲル・デラニー氏によると、アーセナルは今夏、チェルシーに所属する元イングランド代表FWラヒーム・スターリングを獲得する可能性があるという。同クラブはスターリングの代理人から売り込みを受けており、獲得を検討しているようだ。現在29歳のスターリングはリヴァプールの下部組織出身の選手。201