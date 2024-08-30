ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）はWinter 24 ショーで登場したバッグコレクションから、スムースレザーを使った新作バッグ「リベルタ」を発表しました。Courtesy of BOTTEGA VENETAリベルタは、上質なスムースレザーをまとったクロスボディバッグ。かつてベルトのデザインとして登場したケーブル状に編み込んだコードと真鍮の留め具をバッグのクロージャーにあしらっています。この新作バッグでは、あえてイントレチャートを