SANEIは9月1日、水栓メーカーのこだわりが詰まったウルトラファインバブルシャワー「mitos stop(ミトスストップ)」を発売する。mitos stop(ミトスストップ)同商品は、毛穴の100分の1未満の目に見えない小さな泡「ウルトラファインバブル」を発生するシャワーヘッドに、一時ストップ機能を搭載したモデル。本体の節約設計に加えてストップ機能を併用することで、約45%も節水節ガスになり、年間約1万9,500円の節約効果も期待できる。