◇パ・リーグソフトバンクーロッテ（2024年8月30日ZOZOマリン）ソフトバンクの有原航平投手（32）が30日、ロッテ戦（ZOZOマリン）で先発。5回5失点でマウンドを降りた。2回2死、佐藤の三遊間への当たりを三塁・栗原がグラブで止めたものの、捕球できず、2死一塁とされると、続く安田に中越え二塁打を許し、先制点を献上した。2死一、三塁からは藤原にも左前適時打とされ、この回2点を失った。3回にも1死から、角中、ポ