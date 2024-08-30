水泳の授業中に女子児童が溺れ、意識不明の重体です。【画像】泳ぎ切った際に“異変”…小学校の水泳授業で何が？■水泳授業で溺れ 女児が意識不明29日午前9時半ごろ、北海道北広島市の市民プールから「女の子が溺れた」と通報がありました。小学6年の女子児童（12）が意識不明の重体です。小学6年生39人が水泳の授業を受けていました。女子児童が溺れた場所は、水深95センチです。北海道北広島市 教育部 吉田智樹部長「（身長は）