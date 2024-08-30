上方の落語家・桂九雀（くじゃく）さんがマリンバの演奏付きで「地獄八景亡者戯（じごくばっけいもうじゃのたわむれ）」（地獄八景）を演じる「おねうち花の木寄席」が9月7日、名古屋市西区の西文化小劇場である。劇場の開館30周年記念事業の一つとして、「上方の落語家の中で一番多く西文化小劇場に出演してきた九雀師匠による華やかな演目を」と企画された。落語家の桂九雀さん=名古屋市西区の西文化小劇場地獄八景は、食あ