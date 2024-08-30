今週の武豊騎手は土日ともに札幌で、土曜5鞍、日曜6鞍の計11鞍に騎乗する。 武豊騎手は今年の札幌で16勝を挙げて、2位で10勝の横山武史騎手と丹内祐次騎手に6勝差をつけている。デビュー38年目で初の札幌リーディングの可能性大だろう。また、函館を合わせた北海道開催全体でも28勝で、2位で23勝の横山武史騎手に5勝差だから、ダブルリーディングを視界に捉えている。 リーディングに花を添えるべ