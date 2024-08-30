【モデルプレス＝2024/08/30】クリエイターでタレントの景井ひなが30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】景井ひな、フリルミニスカから美脚披露◆景井ひな、フリルミニスカから美脚披露リボンがアクセントとなったオーバーサイズのジャケットに赤いシャツ、ピンクのネクタイを合わせたコーディネートで