このお話は、産後間もない主人公・小梅と、家族をないがしろにする夫・靖(やすし)の物語。靖の不倫騒動を含む、人の欲深さや身勝手さが描かれています。慰謝料や養育費を出し渋る靖に反し、慰謝料を払ってでも離婚を進めたい姉・咲良。小梅に黙って連れ去るほど執着していた娘・麦ちゃんもあっさり諦めた裏には、安直すぎる考えがありました。子どもの命を軽く見ているような靖や咲良に、小梅は怒りが込み上げ…。紙屋束実(@kamiya