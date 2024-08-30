中国のモノ・サービス貿易額、７月は４兆２３５２億元   天津港太平洋国際コンテナふ頭。（2月2日、ドローンから、天津＝新華社記者/趙子碩）【新華社北京8月30日】中国国家外貨管理局が30日発表した7月の国際収支統計によると、モノとサービスを合わせた貿易額は前年同月比12％増の4兆2352億元（1元＝約20円）だった。モノの貿易は輸出が2兆354億元、輸入が1兆6039億元で、貿易収支は4316億元の黒字。サービス貿易