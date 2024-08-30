アイドルグループ櫻坂46の藤吉夏鈴（23）、小林啓一監督（52）が30日、都内で行われた映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』（公開中）の大ヒット＆拡大公開記念トークショーに参加した。【後ろからショット】スリットから美脚チラリな藤吉夏鈴きのう29日に23歳の誕生日を迎えた藤吉へ、小林監督が花束を手渡した。小林監督は「誕生日おめでとうございます。よい1年になるように。今後が楽しみな女優さんなんで、お