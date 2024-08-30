三菱ＵＦＪ銀行は３０日、数か月先の電力の売買価格をあらかじめ約束して取引する「電力先物取引」に、１０月から売買注文を受託する取引業者として参入すると発表した。大手銀行の参入は初で、取引の活性化が期待される。電力先物取引は、電力の安定調達を目的に、東京商品取引所で２０１９年から始まったが、現状の取引量はわずかだ。ただ、多くの電力を消費する人工知能（ＡＩ）の普及などで電力需要は高まりつつあり、先物