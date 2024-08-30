東京土産の新定番｢生クリーム専門店ミルク｣から、｢生クリームダックワーズ｣が9月1日(日)よりJR東京駅ニューデイズ京葉ストリート店、JR品川駅ニューデイズ+クスリ内にて販売いたします。生クリーム専門店ミルクならではのスイーツで、ミルクのおいしさを存分に味わえる｢焼き菓子｣。自分でぜいたくに味わうのはもちろん、大切な方への贈り物にいかがでしょうか。 東京限定の生ク