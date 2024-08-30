「迷走台風」などと言われる台風10号は、いつまで警戒が必要なのでしょうか。気象予報士の今村涼子さんに解説してもらいます。【画像】台風から離れていても油断禁物影響は関東にも気象予報士の今村涼子さんに聞く■台風から離れた地域でも大雨 31日から9月1日にかけても、まだ危険な雨の降り方をする所があるかもしれません。今回の大きな特徴として、台風から離れた所でも、すでに大雨になっていることが挙げられます。