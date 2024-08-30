ヤングジャンプ（集英社）の誌上オーディション「制コレ22」でヤンジャンTV賞を受賞した石井優希さんの写真集「ゆうきのみなもと」（税込み3520円、双葉社）が8月30日に発売開始です。【写真】笑顔と健康美ボディが魅力の石井優希さん173センチのスレンダーなスタイルは10代とは思えない魅力の石井さん。19歳の彼女が宮古島で10代最後の夏を満喫した、青春がいっぱい詰まった写真集です。キュートな10代の姿からドキッとする大人び