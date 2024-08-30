Image: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Lab｜探査機DARTに衝突される2秒前の小惑星ディモルフォス 人類初の試みの余波。2022年9月、NASAのDART（二重小惑星進路変更実験）は小惑星に高速で動く探査機を体当たりさせ、その軌道を変えられると実証することに成功しました。このDARTミッションのターゲットで直径約160mの小惑星｢ディモルフォス｣は本当の脅威ではありませんでしたが、この