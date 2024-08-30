2024年8月26日、台湾メディアの「嘘！星聞」は、実写版「【推しの子】」の前評判について紹介する記事を掲載した。「【推しの子】」は、赤坂アカ氏が原作、横槍メンゴ氏が作画を手がけた日本の漫画作品。アイドルのファンがアイドルの子どもに転生するというテーマで、サスペンスと復讐の要素を含ませながら、日本の芸能界の裏側を深く描く。原作漫画は累計1750万部を超える売り上げを記録。昨年から放送が始まったアニメ版も話題