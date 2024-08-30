Dream、E-girlsの元メンバーで現在はフリーで活動するDream Ayaさんは8月28日、自身のInstagramを更新。不妊治療の末、出産した子どもとのツーショットを公開しました。【実際の投稿：Dream Aya、子どもとのショット公開！】「幸せそうで、見ていて嬉しい」Ayaさんは「今日は短い時間だったけどAmiちゃんとShizukaちゃんが来てくれてテンテンの事たくさん面倒見てくれたー」とつづり、2枚の写真を載せています。出産した子どもとの