四川省成都市と青海省西寧市を結ぶ「川青鉄道」の鎮江関−黄勝関区間（以下、「川青鉄道鎮江関‐黄勝関区間」）の開通を目前に控え、中国鉄路成都局集団成都旅客輸送区間はこのほど、初発列車の乗務員チームを公開した。川青鉄道は、中国高速鉄道ネットワーク「八縦八横」の蘭州、西寧と広州を結ぶルートにおいて重要な位置を占め、ネットワークにおいても非常に重要な構成部分となっている。四川省の成都東駅と青海省の西寧駅を結