今回ご紹介するのはチャマさんがニコニコ動画に投稿した『初夏の大雪山 ~高山さんぽ~』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ニコニコ復活後の山動画は初投稿です！6月に登った旭岳登山を動画にしてみました！見たらわかる！大雪はいいぞ！！●登った日：2024年6月8日登った場所：北海道東川町 旭岳﻿﻿﻿連日の真夏日、外を歩けばすぐに汗だく……気分も滅入ってしまいますよね。今回の記事ではチャマ