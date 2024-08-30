2025年2月20日（木）、21日（金）、23日（日・祝）、24日（月・休）めぐろパーシモンホール大ホールにて、モーツァルト：オペラ『ドン・ジョヴァンニ』が上演されることが決定した。 Bunkamuraを飛び出し、様々な個性を持つ外部ホールで企画を実施するORCHARD PRODUCE。本公演は、東急線・都立大学駅に位置する、めぐろパーシモンホールとタッグを組んだモーツァルトのオペラ・