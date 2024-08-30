『X Games Chiba 2024』が9月20日（金）～22日（日）、幕張メッセ（千葉県）で行われる。IMP.（アイエムピー）の新曲「BAM-BOO」が大会テーマソングに決まり、21日には音楽ライブに登場する。 IMP.は、センス溢れる楽曲とダンスが話題の 7人組男性アーティスト。昨年8月にデジタルシングル「CRUISIN'」でデビューして間もないが、早くも今年は、世界最大のアクションスポーツの祭典『X Games