24時間テレビ連動企画｢私を救ってくれた人｣。今回は進行性の難病を患う熊本市の大学生です。支え続けてくれた看護師との別れに密着しました。 熊本市の大学4年生、山本栞奈さん(26)。全身の筋力を次第に失う進行性の難病を抱えています。栞奈さんは、大学で社会福祉士を目指して勉強中。酸素呼吸器の準備などはヘルパーが、授業のサポートは学生ボランティアが協力します。栞奈さんが動かせるのは右手の一部と首か