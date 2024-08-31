陸上のナイトゲームズ・イン福井は３０日、福井県営陸上競技場で行われ、男子１００メートル決勝は小池祐貴（住友電工）が１０秒３０（向かい風２．３メートル）で制した。１１０メートル障害でパリ五輪代表の泉谷駿介（同）が６位、桐生祥秀（日本生命）は８位。多田修平（住友電工）は予選で敗退した。男子砲丸投げでは、奥村仁志（センコー）が１９メートル０９の日本新記録を樹立して優勝。中村太地が２０１８年５月に出し