ゆっくりとした速度で進む台風10号。新潟に接近するときには熱帯低気圧になる可能性があるとしても引き続き大雨などへの注意・警戒は必要です。今回の台風では鹿児島県に一時暴風などに関する特別警報が出されましたが、県内では2019年台風19号が接近した際上越市・妙高市・糸魚川市に大雨特別警報が発表されました。このとき何が起きていたのか振り返ります。 ■“過去最強クラス”台風19号県内初の大雨特別警報も 過去最強