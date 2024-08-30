投資家などに新潟県内の上場企業の魅力を伝える「IRフォーラム」の開催に向け、8月30日、新潟市中央区で最終会議が開かれました。今年は若者にも県内企業の魅力を伝えるため学生の参加も募る考えで、30日は会議に学生の交流事業などを手がける大学生も参加。【次世代BASE岩田文月 代表】「学生向けのイベント・企画をつくる」【県上場企業者経営者の会山本善政 会長】「学生にも企業を知って学んでもらいたい」IRフォ