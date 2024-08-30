Ali Sawafta[ザバブデ（ヨルダン川西岸） ３０日 ロイター] - イスラエル軍は３０日、ヨルダン川西岸でイスラム組織「ハマス」の現地司令官を殺害したと発表した。殺害されたのはヨルダン川西岸の都市ジェニンでハマスのトップを務めていた司令官。イスラエル軍によると、現地で銃撃や爆弾による攻撃に関与していた。同じ車に乗っていたハマスの戦闘員２人もドローン（無人機）で殺害された。車からは武器、爆発物、多額の現金が見