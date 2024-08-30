[上海 ３０日 ロイター] - 中国外貨取引センター（ＣＦＥＴＳ）は３０日、市場参加者が外国為替リスクをヘッジしやすくするために新しいデリバティブツールを導入すると発表した。外貨ノンデリバラブル・フォワード（ＮＤＦ）を銀行間取引市場で９月２日にローンチする。リスク管理に対する市場の需要をさらに満たすとしている。