◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、先制の一発を放った。両軍無得点で迎えた３回、１死一、二塁で打席に入ると、西武先発・松本の１４５キロ真っすぐを捉えた。右中間スタンドに飛び込む先制の１０号３ラン。３年連続２桁本塁打を達成した。この日は、初回１死二塁で迎えた第１打席で捕邪飛。初回の守備では、ピンチを大きく広げる悪送球を犯していた清宮は「エラーはす