台風１０号接近による荒天のため初日（３０日）が中止となっていたボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」が３１日に開幕する。吉村誠（３５＝静岡）が良機を獲得した。３３号機は使用８節で３優出の好素性。「行き足やスタートの足を求めて、ペラはザッと叩いた。すぐにレースしろと言われたらできるレベルにあった」と早くも納得の表情を浮かべた。「ダッシュからカマした方が良さそう」というだけに６、５枠の初日