◆パ・リーグ楽天―オリックス（３０日・楽天モバイル）女性アイドルグループ・モーニング娘。’２４の石田亜佑美が楽天―オリックス戦（楽天モバイル）でセレモニアルピッチを行った。セットポジションから投じた１球は大きく左にそれ、捕手役を務めた武藤のグラブにワンバウンドで収まり、少し悔しそうな表情をみせた。球団を通じ「練習の時は絶対に届かせる、と意気込んで臨みましたが、ワンバウンドしてしまい悔しいです