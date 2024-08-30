「台風一過」。福岡と佐賀は土曜日、時間とともに日差しが戻り、日曜日は台風一過の青空が広がるでしょう。台風10号は九州からは遠ざかりつつあります。日中の最高気温は27℃前後と平年を下回り、しのぎやすい一日でした。雨脚が強いですね。29日からの台風本体の雨雲と、30日も台風に巻き込む雨雲が流れ込んで広い範囲で雨が降り続いています。降り始めの28日からの雨量は多い所で500ミリを超える記録的な大雨となりました。雨の