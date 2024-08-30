秋田朝日放送 国内最高峰の花火大会「大曲の花火」が３１日、秋田県大仙市で開かれます。県内外から大勢の人がやってくる会場では準備作業が大詰めです。 会場となる大仙市の雄物川河川敷には客席や案内板が設置され、３１日の開催に向けほぼ準備が整っていました。花火師たちの準備も大詰めです。この大会で過去に何度も優勝経験がある地元の花火業者も、丹精込めた尺玉を次々に打ち上げ筒に入れていきます。 全国の花火