秋田朝日放送 ９月１日の「防災の日」を前に男鹿市で３０日、いざという時に警察と消防が連携して迅速な対応がとれるよう訓練を行いました。大雨による災害が増えていることから訓練は浸水被害を想定して男鹿海洋高校の潜水プールを使って行われました。 ※詳しくはニュース動画配信をご覧ください。