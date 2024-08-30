秋田朝日放送 任期満了に伴う秋田県知事選の日程は来年３月２０日告示、４月６日投票と決まりました。 秋田県選挙管理委員会は来年４月１９日に任期満了を迎える知事選挙の期日を協議しました。告示日は来年３月２０日、投票日は４月６日です。 前回の知事選では過去最低となる５６.５６％の投票率を記録したことから、県選管は選挙日の決定を早めて、投票の呼びかけや啓発活動に取り組みます。 このほか秋田市など県内