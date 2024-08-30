欧州株堅調、米株先物とともに底堅い動き 東京時間19:12現在 英ＦＴＳＥ100 8405.08（+25.44+0.30%） 独ＤＡＸ18937.94（+25.37+0.13%） 仏ＣＡＣ40 7688.79（+47.84+0.63%） スイスＳＭＩ 12456.60（+38.88+0.31%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:12現在 ダウ平均先物SEP 24月限41514.00（+75.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5631.75（+21