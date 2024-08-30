中国動画配信大手ビリビリ、４〜６月期決算は１６％増収ビリビリのティッカーシンボルが表示された香港証券取引所の電子掲示板。（香港＝新華社記者/李鋼）【新華社北京8月30日】中国の動画配信大手、嗶哩嗶哩（ビリビリ）がこのほど発表した2024年4〜6月決算（未監査）は、売上高が前年同期比16％増の61億3千万元（1元＝約20円）となった。事業別では、付加価値サービスの売上高が全体の42％、広告が33％、ゲームが