百条委員会の証人尋問後、記者団の取材に応じる斎藤元彦兵庫県知事＝30日午後、兵庫県庁自身のパワハラ疑惑告発文書を巡る兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）で30日、証人尋問に応じた斎藤元彦知事。数々の疑惑について問われ「反省している」と淡々と答える場面もあったが、表情は乏しく、認識を根本的に変える発言は見受けられなかった。午後3時過ぎ、黒のスーツ姿で男性弁護士と共に入室した斎藤氏は報道陣や傍聴人