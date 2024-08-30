【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は30日、プーチン大統領の逮捕状を出した国際刑事裁判所に加盟するモンゴルをプーチン氏が訪問することに関連し、モンゴル側とは入念な準備がされており逮捕の「心配はない」と述べた。