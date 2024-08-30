大相撲の元小結千代天山（本名・角大八郎＝すみ・だいはちろう）氏が死去したことが３０日、明らかになった。４８歳だった。日本相撲協会の関係者によると、数年前から闘病中だったという。告別式は家族葬で執り行う予定。九重部屋に入門し、１９９１年春場所で初土俵を踏んだ。柔らかい体を生かした右四つを武器に、９７年初場所で新十両昇進。９９年初場所の新入幕から３場所連続で三賞を受賞し、同年名古屋場所で新小結へ上