大分県内をゆっくりと横断した台風１０号は昼過ぎには瀬戸内海へ抜けました。台風は弱まりましたが、県内ではまだ強風域に入っていて、このあとも吹き返しの強い西風にご注意ください。 台風はこの後、31日に朝にかけ四国を通過し、9月1日日曜日には近畿地方のあたりで熱帯低気圧に変わる見込みです。 県内の雨を降り始めから見ていきます。台風が最も近づいたのは30日朝でしたが、台風が接近する前の火曜日から南部で雨が強まり